CM-in a bial mipuite tana amah dawr theihna hun a hawng

Chief Minister Lalduhoma, Serchhip Bialtu MLA ni bawk chuan vawiin khan a bial chhunga amah dawr duhtute tana amah an dawr theihna hun (public interview) a hawng a, pawl leh mimal engemawzatin an dawr a ni.

Chief Minister hian nimin khan Thenzawlah hun hmangin, tukin lamah Thenzawlah amah hmu duhtute tana hun a hawn hnuah nimin chawhnu khan Serchhip rawn thlengin New Serchhipa PWD IB-ah a bial chhung mipuiten an dawr theih turin ‘public interview’ hun a siam leh a, he hunah hian pawl leh mimal 63 amah dawrtu an awm a.

Chief Minister hian vawiinah New Serchhip YMA Hall-ah ZPM Serchhip Block-in ‘Political Training’ an buatsaih a hman-pui ang a, hemi hnu hian tlai lamah Aizawl a pan ang.

