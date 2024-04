Kumin Financial Year Closing-ah sum lapse a awm lo:ZPM party

ZPM party chuan thuchhuah siamin, “Kum 2023-24 financial year annual closing chu financial year tawp ni, March 31, 2024 khan tluang taka zawhfel a ni a, closing hi Chief Minister Pu Lalduhoma, Finance Minister ni bawk chuan uâp-in, finance minister uâpna hnuaia sum lapse awm miah lo a, tluang taka financial year tawp khar a ni hi ZPM party chuan lawmawm a ti a, finance minister leh thawktute inpêkna a ropui kan tiin, kan chhuâng tak zet a ni,” an ti.

ZPM chuan thuchhuah an siamah chuan sawrkar kalphungah, kumtin Financial Ending hi March ni 31 zanlai dar 12 thleng a ni a, chuvangin RBI lam pawhin Government transaction khawih Agency Bank-te thlengin he mi nia Office kai vek turin a hriattir thin tih tarlangin, chutiang bawkin treasury-a thawkte pawhin office an kai a ngai a, RBI lamin zanlai dar 11-ah server an off dawn a vangin chumi hmaa thil tul zawng zawng inchinfel hman a ngai thin tih an tarlang.

Kumin Financial Ending ni hi Pathianni ( Easter Sunday)-ah tak a tlâk avangin Department dangte chu Office kai lovin Treasury Office-a thawktute chauh kal tura tih an ni a, Finance Minister, Chief Minister ni bawk Lalduhoma chuan a mawhphurhna a nih angin Pathianni chawhma inkhawm bânah Aizawl North leh South Treasury-te a tlawh a, hetianga pa chan changa thawktute hnathawh a hmawr a bawkpui hi ZPM party chuan an chhuang hle tih an sawi.

Hetih mek laiin tunhnai-ah party pakhat chuan Press Release meuh siamin, Chief Minister Lalduhoma Finance Minister ni bawk chu a department enkawl dan chungchangah Pathianni bawhchhia ang hiala sakhuana hmanga mipui rilru a diklo zawnga kawih her tuma thuchhuah an siam ta mai chu awmlo an ti hle tih an tarlang a, hei hi sawrkar khalhngil tumna lam aiin Politics-a inchirhthehna leh Chief Minister sawisel tumna hrim hrim a ang hle nia sawiin, mihring khawsak phungah leh sawrkar kalphungah pawh \ul bik thil leh loh theih loh thil a awm fo thin a, hemi remchanga la a, mipui rilru, sakhuana hmanga a dik lo zawnga kawihher tumna hi thleng tawh lo se an duh thu an sawi.

