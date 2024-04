Khawvela eirukna lian ber Electoral Scam-ah BJP sawrkar a hmingchhe hle:Lalbiakzama

Lok Sabha MP inthlan lo awm tura INC Candidate Lalbiakzama chuan khawvela eirukna lian ber Electoral Scam-ah Central BJP sawrkar chu a hmingchhe hle a ni, a ti.



Lalbiakzama hian nimin khan Serchhip leh Khawlailungahte Street Campaign neih chhunzawmin, he hunah hian MPCC President Lal Thanzara leh MPCC hruaitu engemawzatin an tawiawm a, street campaign a neihnaahte hian INC Candiate Lalbiakzama chuan, BJP sawrklar hnuaiah India ram chu a chhe chak tawh hle nia sawiin, Press Freedom Index, khawvel ram hrang hrang 180 chuang zinga chanchinbumite, Journalist-te zalenna tehnaah India ram chu 161-na kan ni mek a, chanchinbumite zahawmna leh an zalenna hi a tlahniam chak hle a, hei hian India ram Democracy chu a tlahniam chak hle a ni tih a lantir, a ti bawk.



Lalbiakzama chuan BJP hi Parliament inthlanah an sawrkar nawn leh a nih chuan India hi democracy a ni reng ang em tih hi hriat a ni tawh lo a, he thil avang hian India rama mithiamte leh mi thil chik mite an rilru a hah hle a ni tih sawiin, Jammu & Kashmir State, Muslim chên tamna a nih avanga an inhumhimna an han nuai bosak dan te, Manipur-a kan Kristian Biak In an suasam dan leh an hâl chhiat dan en hian BJP an sawrkar nawn leh a nih chuan India mithiam leh thil chik mite rin dan ang ngeiin BJP-te hian Democracy hi an nuai bo ngei a rinawm a, chutih hunah chuan Mizo Kristiante hi kan him a rinawm bik loh a ni, a ti.



Lalbiakzama chuan a Candidate pui, ZPM leh MNF Candidate-te chu a mimal taka an sual a rin loh thu sawiin, mi tha tak an ni ang tih pawh a ring tih a sawi a, mahse BJP thawhpuia, BJP lama bân phar tur an nih miau avangin Mizo mipuite’n an vote thlakna tur chu uluk taka ngaihtuah a, eng party candidate nge vote ila, kan ram, kan hnam, kan sakhua a him theih ang, tih rilru pu chunga vote thlak turin Zoram mipuite a chah a. BJP-ten kan ram leh sakhua an sawp chhiat vek hma a, tangrual a, BJP sawrkarna thlak ngei tura theihtawp chhuaha hmalakpui tur leh Kristian tana MP Candidate-a ding a ni, tih hriat saka amah vote turin Zoram mipuite a sawm bawk a ni.



MPCC President Lal Thanzara pawhin thusawiin, “Kan khingpuite hi kan Mizopui, pa tha tak an nih ve ve rualin, BJP talhfiak, RSS, Bajrang Dal leh VHP-te nena thawkho an ni,” tiin, “Thlan tlin ka nih chuan BJP lamah ka thu dawn ti ngattu MNF Candidate leh BJP rizai kan sin ve dawn lo tih sawi chiang ngam miah lo, a tul dan a zirin tih bak sawi thei lo ZPM Candidate-te hi an tling a nih chuan Parliament-ah an bân pharna tur lam a chiang sa vek a. Mizo Kristiante kan inhumhimna awm chhun chu INC kan vote tlin hi a ni,” a ti.



Lal Thanzara chuan Hindu firfiak, RSS, Bajrang Dal leh VHP-te tum ber chu kristian sakhua leh Congress party nuai chimih a ni, tiin, Kristianna leh Missionary-te thlavang hauh a, BJP nêk tak tak ngam tur chu Congress Party chauh hi an ni a ti a, Lalbiakzama, INC Candidate chu mahni party dah tha a, kan sakhaw humhim a nih theih nana vote vek turin Zoram mipuite a ngen a ni.

