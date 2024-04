ECI-in inthlan kaihhnawih ni lo khualzinte tan harsatna thlen loh tur ti

Tun hnaiah Tamil Nadu-a FSs (Flying Squads) / SSTs (Static Surveillance Teams)-ten khualzin (tourist)-te kut atanga pawisa tam tak an mansak tih Election Commission of India beng a thleng a, ECI huan hei hi a ngai thutak hle a, khualzinte hian an veivahna, ei leh in bakah thlen man tur pawisa engemawzat an pai a ngai thin a, heng atan hian document an neih kher a tul lo a, khualzin an ni ngei a, an chetvelna chu inthlanpui nen a inkaihhnawih lo a ni tih finfiah felfai mai a tawk a, tul loah an tan harsatna dang thlen loh tur a ni, a ti.



Kum 2015-a ECI-in SOP a tihchhuahah chuan Candidate, Agent, Party Worker-ten tum khatah tangkafai Rs. 50,000/- aia tam leh party bungrua pawh tum khatah Rs.50,000/- aia tam hu phurh phal a ni lo a, phal chin bak aia tam sum dik lo taka hman ven a nih theih nan ruahmanna siam a ni a ti a, FS/STT-te chuan endik hna taima tak leh hawihawm takin, midangte zah thiamna nen an kalpui thin tur a ni a ti a, an lakah mipuite lungawilohna a thlen loh nan District Election Officer leh Superintendent of Police ten uluk takin FSs / SSTs-te hnathawh dan an vil thin tur a ni a, SOP zawm lo FSs/STTs official-te chungah dan angin hremna lek tur a ni a ti.

