MZP-in tun kar chhunga MPSC chairman bâng turin an duh

Mizo Zirlai Pawl (MZP) chuan Mizoram Public Service Commission (MPSC) zahawmna humhim a nih zel theih nan te, zirlai hna zawng mekten an rinna an nghah zel theih nan MPSC Chairman chu tun kar chhung ngeia bang tura an duh thu sawiin, an ngennain awmzia a neih loh chuan bân a nih ngei theih nan MZP chuan a tul anga hma an lak zel dawn thu an sawi.



Nimina MZP-in thu-chhuah an siamah MPSC-in February ni 1, 2024-a result a tihchhuah tak Combined Competitive Examinations kalpui danah thil fel tawklo leh chhui chian ngai thil a awm ngeia an hriat thu sawi nawn lehin, Mizorama hna sâng leh zahawm tak takte lak hna, MPSC-in a kalpui thin a, thalai hna zawng mekte pawhin an ringtawk hle thin tih an sawi a, Combined Com-petitive Examinations kalpui hnuhnung berah thil dik tawkloa hmalakna a awm ngeia an hriat thu leh an ngaih thutak thu sawiin, Mains Exam paper thenkhatah correcting fluid-te hman niin, mark pêk tawhsa thai-chhiatna leh mark tihdang-lamna hnuhma thahnem tak a awm a, hei hi hmun hnih-khat mai ni lo hmun tam takah a awm niin an sawi.

Heng Answer paper-te hi tunhma zawnga RTI Act hmanga dilchhuah an remtih thin laiin, kuminah chuan an remti ta lo thut tih an sawi a, a hnuah Certified copy pe chhuak loin ‘inspection without photograph’ an phal leh a, nawrna avangin a hnuah phone-a thlalak an phal leh chauh nia sawiin, MPSC hian an thil tih dik tawk loh avangin, hlauh an neih vang a ni ang em? tih zawhna a awm phah hial a ni, an ti.

MPSC hnuaiah hetiang sulhnu mak tak tak leh sawi neuh neuh a awm chu MZP chuan pawi a ti takzet tih sawiin, MPSC-in heng thil diklo leh fello siam\hat tuma hmalate hi, “tlin loh vanga rilru na thil tih” ang lekah a chhuah fo mai te, dik lo thei lo, tisual ngai lo leh sawisel thiang lo anga an inchhal chunga, case an nei fote chu inenfiah se an duh thu an sawi a, MPSC chu an thil tih dik loh sawi mam tum leh Evaluator-te tihsuala puh reng lo a, an mawha la tura an duh thu an sawi bawk.



MZP chuan tun hnaiah NIT Mizoram Asst. Registrar leh AMC hnuaia hna lakah mimal duhsak zawngte thun an tum avanga hma a lak thu leh an enzui mek laia MPSC-ah lehzêl thil diklo tak tihna remchang kawngka inhawng chu pawi an tiin, Mizoram mipuite thlawpna MZP chuan a ngen a ni, an ti bawk.

