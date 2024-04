Kum 85 chung lam voter 4741 leh rualban lo (PwD) voter 3397 awm

Kumin Lok Sabha inthlan neih turah hian Mizoram-ah kum 85 chung lam vote nei mi 4741 leh rualban lo (Persons with Disabilities) 3,397 an awm.

Election Comission of India (ECI) thupek angin kum 85 chunglam leh rualban lo (PwD), 40% chin rualban lohna nei a, Disability Certificate neite chu an duh chuan anmahni in atanga vote thlâk (home voting) theih nan ruahmanna siam a ni a, vote an neihna District Election Officer hnenah anmahni bialtu BLO-te kaltlanga dilna an thehlut thei a, tunah hian home voting hi District hrang hrangah kalpui mek niin, Serchhipah pawh vawiin atangin kalpui tan a ni dawn a ni.

Kum 85 chung lam vote nei hi Serchhip District-ah mipa 189 leh hmeichhia 170, an vaiin voter 359 an awm a, Serchhip District-ah vek hian rualban lo (PwD) voter mipa 152 leh hmeichhia 143, an vaiin 295 an awm a ni.

District hrang hranga kum upa leh PwD voter dinhmun:

