INC candidate-in Myanmar border trade ngaih pawimawh hmasak tum

Nimin Champhai Vengthlang Darthangvunga Traffic Point-a vantlang inkhawm neihah Lok Sabha inthlan neih tura INC official candidate Lalbiakzama MPS (Rtd) chuan Myanmar border trade chu a hman anga tluang taka a kal theih nan hna hmasa berah neih a tum thu a sawi.

Lalbiakzama chuan, “India leh Burma insumdawn tawnna, Indo Myanmar Border Trade hi Mizoram tan a pawimawh a. Kan economic a khawih danglam pha hial a ni. Tunhnaiah a nih tur ang ni lovin, a function tha hlei thei lo a. MP-ah thlan tlin ka nih chuan, he Zokhawthar kaltlanga Myanmar border trade hi tunhma anga tluang taka a kal leh theih nan hna hmasa berah ka nei ang,” a ti.

Zawhna siamin Biakzama chuan, “India danpui 371G hian Mizo hnam dan min humhalh sak a. Hei hi kan hman tangkai viau a ngai a. The Forest Conservation Amendment Bill sawiho a nihlaite khan kan MP ten engtinnge an dodal?,” a ti

Congress Candidate chuan, “Uniform Civil Code pawh pass a ni ta. Tawngka-a Mizoram a tel ve lo ti ngawt lovin, India danpui 371G in a humhalh angin Mizoram chu UCC hian a huam ve lo ang tiin a Rules chhungah an ziak em? A dan chhungah ziaka an dah a nih loh chuan tawngka ringawt chuan a thlamuan thlak loh,” a ti.

BJP chungchang sawiin Biakzama chuan, “2013 chhung ringawt khan India ram chhung state hrang hrangah Kristian tihduhdahna, missionary te nekchep leh nghaisakna vawi 687 a thleng. Heng ang Kristiante tihduhdahna a thlenlai hian engtinnge Mizo Kristiante zingah BJP kan awm theih? An lamtang pawh engtinnge kan la awm theih?”

“Ram danpuiin min humhalh chunga Kristiante dikna chanvo chhuhsaka min nekchep lai hian engatinge kan MP te hian Parliament chhung leh pawnah an au chhuah loh? Kristiante tawrhna hi Delhi tlangah press conference te kovin engatinge an puan darh loh? Pathian leh mipui zarah MP a thlantlin ka nih chuan khawvel hriatah India rama Kristiante tawrhna hi ka au chhuak ang,” a ti bawk.

