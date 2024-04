MBA award 2024-ah Serchhip mi pahnihin Award an dawng

Inrinni khan Mizoram Badminton Association chuan season kalta chhunga player che tha mi palite hnenah MBA Awards 2024 chu a hlan a, he chawimawina hian trophy bakah pawisa fai leh badminton bungrua chi hrang hrang a keng tel a, award dawng zingah hian Lalrempuii D/o Albert Lalrosanga, Serchhip leh Malsawmhlua S/o Albert Lalnunhlima, Serchhip-te an tel.

Lalrempuii hi Badminton Inn Player of the Season hlan niin, Ralte Villa Badminton Club tana khel a ni a. Lalrempuii hian season kal ta khan North East Zone Interstate Badminton Championship-ah Under-19 Mixed Doubles leh Girl’s doubles category-ah te Gold medal a la ve ve a. North East Games 2024, Dimapur-a neihah Mixed Doubles category-ah Gold medal a vaw chhuak bawk a, MBA Inter DBA Championship 2023-ah Ralte Villa BC Senior Mixed Team chu a champion pui bawk a ni.

Malsawmhlua hi Most Promising Player of the Season (Male) hlan a ni a, season kalta chhung khan 2nd Ashwini Gupta Memorial All India Sub-junior Ranking Badminton Tournament 2023, Panchkula, Haryana-a khelh ah Under-15 Boy’s Doubles-ah Gold medal a la a, hemi category-ah vek hian All India Sub-junior Ranking Badminton Tournament 2023, Lucknow-a neih ah Silver medal a dawng bawk a, MBA Official Championship 2023 (junior)-ah khan U-15 Boy’s Singles leh Boy’s Doubles category-ah te a champion ve ve bawk a, kumin August thla hian kum 15 a tling ang.

Anni bakah hian Badminton Inn player of the season (mipa) chu H.Lalthazuala s/o H.Zohmangaiha, Chanmari West, Aizawl hnenah leh, Most Promising Player of the Season (female) chu Zoramthari, d/o Rinsangpuii, Champhai Vengthlang hnenah hlan a ni bawk.

