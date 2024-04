National Level-ah Gold hnek chhuak

Haryana (Rohtak)-ah Boxing-a REC Combine National Level Talent Hunt Programme 2023 – 2024 neih mekah Inrinni 6 khan Ser-chhip District Boxing Association (SEDBA)-in an Sponsor North Vanlaiphai Boxer TC Malsawmkimi chuan Final ah a khingpui Uttarakhan Boxer hnehin Gold Medal a hnekchhuak.

TC Malsawmkimi hian Final-a a hmachhawn Uttarakhan Boxer Jaya Bhist hi Uninamous Decision-in a hneh a, SEDBA chuan an Boxer TC Malsawmkimi hi an lawmpui takzet tih an sawi.

