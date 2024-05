Miss Mizoram thlanna zofel

MJA nena tangkawpa Zonet TV-in buatsaih Miss Mizoram 2024 thlanna neih zawh takah, Miss Mizoram 2024 atan Jennifer Lalrinzuali, Republic Hmar Veng, Aizawl thlan a ni a, Serchhip District aiawhtu R.Lalawmpuii chuan Beauty with a purpose (BWAP) sub-title a la.

Zirtawpni zan khan Miss Mizoram Grand Finale neih niin, 1st runners up-ah Evelyn Zachhingpuii, Saikhamakawn leh 2nd runners up-ah Rebecca Zothanpuii, Khawzawl thlan an ni a, Miss Mizoram hian lawmman pawisafai cheng nuai 2 bakah Scooty dawngin Women and Child Development (WCD)-in Ambassador atan an hmang dawn a, 1st Runner up hian pawisafai cheng nuai 1 leh 2nd Runner up-in pawisafai cheng nuai khat an dawn bakah top 3-te hian Lash studio nen contract an ziah bakah thilpek dang an dawng a ni.

Hei bakah hian Finalist-ten Rs. 10,000 theuh dawngin, Sub title la-ten sash, gift leh Pawisa fai Rs.10,000/- an dawn belh bawk a, Top Ten-a lut-ten Rs. 15,000 an dawng bawk a, Top 5 chinten Rs.25,000 an dawng a, hei hian Top 3 a huam lo a ni.

Miss Mizoram Sub titles latute:

Miss Congeniality – Jennifer Zothanzuali, Lunglei

Miss Beautiful Skin – Lalrinhlui, Champhai

Beauty with a purpose (BWAP) – R. Vanlalawmpuii, Serchhip

People’s Choice – Lalhmingsangi, Kolasib

Miss Talented – M. Lalrinchhani, Siaha

Miss Personality & Miss Body Beautiful-Evelyn Zachhingpuii, Saikhamakawn

Miss Active – Judith Lalramengmawii, ITI Veng

Miss Photogenic & Miss Ramp Walk – Jennifer Lalrinzuali Renthlei, Republic Veng, Aizawl

