Inter-District Cricket Tournament-ah Serchhip District champion

Cricket Association of Mizoram (CAM) buatsaih CAM hnuaia District Cricket Association-te inelna, Inter-District Cricket Tournament vawi 3-na khelh zawh takah Serchhip District Cricket Association an champion a, Zirtawpni-a final khelhah Serchhip DCA hian Tournament thlengtu Champhai DCA chu wicket 8-a hnehin an champion.

Final match-a half century siamtu Vanlalhruaia, Serchhip DCA chu Man of the Match-ah thlan a ni a, Tournament chhunga run 132 siam a, wicket 9 la tu Suraj Singh, Serchhip DCA chu Player of the Tournament-ah thlan a ni a, Best Bowler-ah Hming-thanpuia, Serchhip DCA (9 wickets) thlan a ni bawk.

He tournament-ah hian district team 8 telin group hnihah ṭhen a ni a, group a point hmu sang ber ve ve-te’n final hi an lut a ni. Tournament hi hmun pahnih – Ruantlang ah leh New Champhaiahte khelh a ni.

