MJA member-ten Assam leh Meghalaya-a Sericulture hmalakna hrang hrang an tlawh

Assam leh Meghalaya state-a Sericulture hmalakna hrang hrang tlawha zin chhuak Mizoram Journalists’ Association (MJA), Serchhip District member-te chuan Zirtawpni khan Mizoram rawn thlengin, Chief Minister Lalduhoma chu a office-ah hmu nghalin, Chief Minister hnenah hian an zinna an thil hmuhte leh Mizoram tana hmalakna tur tul nia an hriatte an thlen nghal.

April ni 22 – 26, 2024 chhung khan MJA Serchhip District member 11-te hian Assam leh Meghalaya state-ahte Sericulture Press Tour neiin, nauthak/bul pangang (Muga) leh Mutih pangang (Eri) an vulhna hmun hrang hrang te, pangang chi siamna hmun te, pangang tui (cocoon) atanga lazai an siam chhuah dan te, silk puan siam chhuahna leh an zawrh chhuahna hmunte an tlawh a ni.

MJA member-ten an tlawhte hi India hmarchhaka silk puan zawrhchhuahna hmun lian ber, Guwahati-a awm, Fabric Plus te, Assam-a pangang vulhna hmun lian ber, panganga vulhtu 42,500 vel awmna Bodoland Territorial Council (BTC) huam chhunga an hmalakna hrang hrangte tlawhin, hetah hian BTC-a Sericulture hmunpui Kokrajhar-a Bodoland Silk Park-te leh mimal leh Society-in pangang an vulhna hmunhma te an tlawh a, Central Silk Board (CSB)-in Nongpoh, Meghalaya-a pangang chi siamna hmun an buatsaih P3 Unit Office leh plantation te, Guwahati-a CSB hmunpui MESSO-te an tlawh a, heng hmun hrang hrang an tlawhnaah hian thawktute leh pangang vulhtute nen inkawmna hun hlawk tak an hmangho a ni.

Tun dinhmunah Mizo-ramah pangang chi siam chhuahna P3 Unit Office chu Thenzawla din tum mek niin, hemi a hlawhtlin theihna tur kawnga mi pawimawh, Mizorama P3 unit Office din a nih theihna tur ngaihtuahtu Committee-a Member Convener ni mek, Dr. Kartig Neog, Director, MESSO, Central Silk Board, Khana-para, Assam leh a thawh-puite nen pawh inkawmhona hun an hmang a ni.

State pahniha pangang vulhna hmun an tlawhnaa thawktute chuan pangang vulhna kawngah Mizoram chuan ram leilung leh sik leh sa-ah theihna sâng tak a neih thu an sawi a, Mizorama sericulture hmalaknaah pangang vulh dan te, pangang chi inpek chungchangahte pawh an theihna zawn apianga Mizoram puih an inhuam thu MJA member-te hi an lo hrilh a ni.

MJA member-ten Mizoram an rawn thlen hnua Chief Minister Lalduhoma a office-a an hmuhnaah pawh MJA member-te chuan Mizoram economy chawikanna atana sericulture chu nasa taka hman tangkai theih a nih tur thute thlenin, Chief Minister pawhin sericulture lama Mizoramin theihna a neih thu leh pangang vulhtuten an cocoon thar chhuahte an hralhna rate pawh tihsan thuai tum a nih thute a lo hrilh a ni.

Sericulture Press Tour-a kalte hi Dr.Lalthlamuana Pachuau, Scientist D, Central Silk Board, tuna Mizoram sawrkara deputation-a thawk mek leh Lalduhsaki Ralte, Sericulture Promotion Officer, Sericulture Department, Mizoram-ten kaihruaiin, tour-a an kal chhung hian an kalna apiangah Central Silk Board-a Scientist D, Bidyut Nath Choudhury chuan a hruai a, Mizoram an rawn thlen hian V.Zothansanga, Director, Sericulture Department, Mizoram chuan lo dawngsawngin, Chief Minister an kawmnaah pawh hian a telpui a ni.

