Mizoram Lok Sabha MP thawk tura ka hna dil min pe turin mipuite ka ngen che u:Lalhriatrenga Chhangte

Lok Sabha MP inthlan neih tura Mizorama independent candidate awmchhun Lalhriatrenga Chhangte chuan Lok Sabha-a Mizoramin MP hna pakhat chauh a neih thawk tura a dilna chu tihhlawhtlinsak turin mipuite a ngên.

Nimin khan Lalhriat-renga Chhangte hian Ser-chhip Press Club-a thuthar thehdarhtute kawmin, “Ni 19 April, 2024 khian India ram rorelna pawimawh leh sang ber Parliament, Lok Sabha-a kan State pum aiawhtu tur MP hna pakhat chauh kan neih ve chu Candidate 6 – Qualification leh Background hrang hrang neite’n kan dil a. He MP hna diltute hi mahni mimal phurna, chhung lam leh pawn lam a\anga nawrtu (driving forces) leh, mimal taka kan inpekna level-te pawh a intluk vek lovang tih chu a hriatthiam theih nghal mai a. MP – chu Parliamentarian niin, India ram rorelna sâng bera India ram hmasawnna tur hrang hrang ngaihtuah chhuaktu a nih laiin a bial (Parliamentary Constituency) tan bik pawh a remchan dan ang anga hlâwk leh tangkai thei ang bera hmasawnna kawng hrang hrang (Centrally Funded projects) lo pawh luh/ sawi chhuah ve hi a tum pui ber tur a ni,” a ti.

Lalhriatrenga Chhangte chuan kum 59 mi niin, eizawnna lamah mining engineer nia Mizoram swrkarah te, ONGC-ah te, Central sawrkar (Ministry of Mines)-ahte hna chi hrang hrang a thawh hnuah November 1, 2018-ah voluntary pension-a a hna a bansan hnuah Mizorama a rawn haw thu leh, tunah chuan Gauhati High Court, Aizawl Bench hnuaiah Advocate (Ukil) hna a thawh thu a sawi a, kum 5 kalta chhunga a theih tawk tawka ram leh hnam hmasawnna tura a inrawlh chhoh thu a sawi bawk a, “Kan Pathianin he khawvela min hunchhuahna chhan bulpui ber chu ‘Midangte tana malsawm-na’ ni tur tih hi ka rindan nghet tak a ni,” a ti.

Lalhriatrenga Chhangte chuan a tuina leh inpeknate hriat thiampui a, MP hna a dil chu tihhlawhtlinsak a nih theih nan amah vote turin mipuite a sawm a, EVM-ah a serial chu 6-na a ih thu leh a symbol chu football pet lai a nih thu a sawi a, MP a nih chuan kum 5 chhung chu mipui te, ram leh hnam tan a theihna zawng zawng sawr chhuakin, Kristian-te Pathian ropui zual nan a theih tawp a chhuah ang tih a intiam thu a sawi.

MP a niha thil tih a tum zingah parliament-ah leh sawrkar laipui hmalakna kawng hrang hrangah a tul dana Mizoram leh hnam himna, hmasawnna tur leh \hangtharte thenga chhawr tlak tur (sustainable development) nei chho ve reng thei tura hma lak a tum thu sawiin, Mizoram chhung bika leihnuai hausakna Oil/ Gas zawn kalpui mek chu chak lehzuala kalpui te, Mizo unau, thenawm state leh Muanmar leh Bangladesh-a awmte nen in-unauna hrisel leh nghet zawk neihna tur kawng dap te, Mizo thalaite tan Central sawrkar hna tha SSC leh UPSC kaltanga hmuh tam theih dan tur Training/ Motivation/ Empowerment facilities tha tawk ngaihtuah te, a rang thei ang bera Mizoram state boundary chingfel tura hmalak te, MP LAD fund langtlang taka hman a nih theihna tura hmalak te, sawrkar laipui sum tum veka project tam tham neih theihna tura hmalakte a tel a ni.

