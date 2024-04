Serchhipah Home Voting kalpui tan

Lok Sabha MP inthlan neih turah Mizoram chhunga district hrang hrangah kum 85 chung lam leh pianphunga rualbanlo (PwD) vote thlak duhte tan polling station pan ngai lova anmahni chenna ina vote thlaktir (Home Voting) kalpui mek a ni a, Serchhip District-ah pawh nimin khan vote thlaktir tan a ni.

Home Voting hi Azawl, Lunglei, Siaha, Kolasib, Mamit, Khawzawl, Hnahthial leh Saitual-ahte kalpui zawh tawh a ni a, nimin atang khan Serchhip District-ah pawh kalpui tan niin, April ni 13 thleng kalpui tura ruahman a ni a, Serchhip District-ah hian mahni in lama vote thlak thei kum 85 chung lam 359 leh PwD voter 295 an awm a ni.

Serchhip District bikah hian home voting buaipui tur polling team 10 awmin, in lama vote thlak dilna lut atangin District Election Officer-in dilna a pawm hi 176 awmin, voter 135 hi kum 85 chung lam niin, voter 41 hi PwD voter-te an ni.

Kum 85 chunglam leh PwD- te tan Home Voting dilna hi Form 12D hmangin BLO-te kaltlangin District Election Officer hnenah thehluh a ni.



A chungah khian District hrang hranga kum 85 chunglam leh PwD voter zat, vote thlak dilna thehlut zinga DEO ten an pawm zat tarlan a ni.

