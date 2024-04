MPSC hna lak dan chhui chiang turin M.Lalmanzuala ruat

Chief Minister Lalduhoma chuan tunhnaia MPSC-in Combined Competitive exam a kalpui dan leh Forest Officer a lak dana thil fello awm nia zirlai hruaituten a hnena an thlen chu chhui chian a ni dawn tih a sawi a, a chhui chiang turin M.Lalmanzuala, IAS (Rtd.) ruat a nih thu a sawi.

He thu hi nizana Khawzawl Zaingen YMA hall-a thu a sawinaah Lalduhoma chuan sawiin, zirlai hruaituten MPSC hnalak danah thil fello awm tia a hnena an thlen chu thil diklo a awm leh awm loh a sawi theih loh thu sawiin, he thil chhui chiang tur hian nimin khan thupek tihchhuah a nih thu leh, he thil chhui tur hian M.Lalmanzuaia, IAS (Rtd.) ruat a nih thu leh ni 7 chhunga report pe tura tih a nih thu a sawi bawk.

