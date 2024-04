ZPM party candidate-in criminal complaint thehlût

Lok Sabha MP inthlan neih tura ZPM party candidate Richard Vanlalhma-ngaiha chuan sum tihchingpen chungchanga amah puh hmingchhetute chhui turin Aizawl District Chief Judicial Magistrate hnenah Criminal Complaint a thehlût a, hei hi thudik hai lanna tur a ni a ti.

Nimina Aizawl District Court tuala chanchinbu mite hmaah a sawinaah ZPM MP Candidate chuan MAMCO hnuaia Kendriya Vidyalaya sakna tur sum tihchingpen chungchang CBI-in a chhui tawha tel vea amah an puhna chung-chang leh Hnahlan Grape chingtute sum hmuh tur chungchanga amah puhna ah za a za a a fihlim thu a sawi a, puh hmingchhiat a nihna kawngah pawisa a kuta a luh loh thute leh Mizorama Grape chingtute tihhmasawnna kawngah leh grape sawngbawlna lamah sawrkar tha chakna hmanga theihtawp a chhuah thu a sawi a, grape chingtute tihhmasawnna atana sum awm zaa 35 a ei nia puhna chungchangah pawh Grape chingtu society-ten hemi chungchang hi chiang takin an lo sawi tawh a ni a ti.

Criminal Complaint hi facebook-a thu post-tu David Sailo inti te, Lalrammuanpuii Izu, Youtube-a Tuesday Nightmare hminga channel neitute leh, Tlanghmingthanga Aizawl Mission Vengthlanga mite lakah file a ni.

Complain a thehluh chungchangah hian hian Richard-a chuan a pawimawh berah chuan pawisa dawng anga puh kha a ni a ti a, an office account-ah khan pawisa chu a lut ngei a, chumi hriatpuitu-ah chuan a tang ngei tih a sawi a, mahse, a kutah pawisa pakhatmah a lut lo a, chuvangin inhnam-hnawihna a nei lo tih a sawi.

