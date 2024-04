MZP-in MPSC office kai tur dan an titawp; MPSC hnalak dan chhui chiang tur ruat

Mizo Zirlai Pawl (MZP)-ten tunhnaia Mizoram Public Service Commission (MPSC)-in hna an lakna hrang hranga thil fello a awm nia sawia MPSC chairman bâng tura an nawrna atana MPSC office kai tur an dan chu an titawp a, hetihlai hian nimina an tin darh hnuah MPSC Office hi hawn leh nia sawiin, an pungkhawm leh a, Chief Minister Lalduhoma chuan he thil chhui chiang tur hian M.Lalmanzuala, IAS (Rtd.) ruat a nih thu a sawi.

MZP chuan nimina thuchhuah an siamah MPSC hnalak hrang hrangah diklo tam tak a awm avanga mawhphurhna laa MPSC chairman bâng tura an phûtna-in awmzia a neih loh avangin nimin khan a ni hnihna atan MPSC Office kawtah zirlaite pungkhawm chhunzawmin, zing dar 8 atangin MPSC Office kai tur an dang tan a, MPSC hnathawktute tumah office kal luih tum an awm lem lo a, boruak muanawm tak hnuaiah hun hman a ni tih tarlangin, MZP chuan nimin chawhnu dar 2 khan MPSC Office kai tur dan hi a titawp ta rih tih an sawi.

Hmalak chhunzawm zel dan tur ngaihtuaha MZP hruaitute thukhawm chuan Mizoram sawrkar Vigilance Department-in MPSC hnalak dana thil fello awmte chhuitu tur Inquiry Officer (IO) atan M. Lalmanzuala IAS (Retd.) Mizoram Chief Secretary leh MPSC Chairman lo ni tawh a ruat chu lawmawm an tih thu an sawi a, dikna duh mi, mi huaisen a nih avangin MZP chuan Inquiry Officer hi an ringtawk a, ngun takin a hmalak dan an ngaichang dawn tih sawiin, Inquiry Officer-in zalen taka hna a thawh theih nan leh, chak zawka hna a thawh theih nan MZP chuan MPSC Office kawta punkhawm chu neih chhunzawm rih loh nise tiin, chhui chianna hna thawh a nih chhung chuan MPSC Office chu khâr a, tumah hna thawk lo turin MZP chuan thuneitute a ngên nghal tih an sawi bawk.

Hetihlai hian MZP hruaitute haw hnu nimin tlai dar 3 velah MPSC Controller of Examination (COE) chuan a staff-te office kal tura koin, office a hawntir nia sawiin, MZP hruaitute chu MPSC Office-ah hian an pungkhawm lehnghal a, MZP chuan COE hmalak dan an hriatthiam loh thu sawiin, Inquiry lak a nih chhung chu MPSC Office hawng lo turin Home Commissioner an ngen mek laia COE-in a ruk a ralin MPSC office a hawn tir leh, staff-te a tir chuan ngaih a titha thei lo a, MPSC Controller of Examination Zosangzuali Pachuau hmalak dan chu hnu chhui mekna tihbuai tum nia ngai a, an dem thu an sawi a, hetiang thil thleng hian rinhlelh a ti zual sauh tih an sawi bawk.

Hemi hma, nizan hmasa khan Chief Minister Lalduhoma chuan Khawzawl Zaingen YMA hall-a thu a sawinaah MPSC-in Combined Competitive exam a kalpui dan leh Forest Officer a lak danah thil fello nia zirlai hruaituten a hnena an thlen chu chhui chian a ni dawn tih a sawi a, zirlai hruaituten MPSC hnalak danah thil fello awm tia a hnena an thlen chu thil diklo a awm leh awm loh a sawi theih loh thu sawiin, chhui chiang turin Thawhtanni khan thupek tihchhuah a nih thu a sawi a, M.Lalmanzuala, IAS (Rtd.) chu chhui tura ruat a nih thu leh ni 7 chhunga report pe tura tih a nih thu a sawi bawk.

