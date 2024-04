MRB hnuaia loan rûl tha duh lo mi 5-te in kalhsak

Mizoram Rural Bank hnuaia loan rûl tha duh lo mi 5-te chênna in chu Champhai District Bawrhsap thupek angin tun hnaiah kalhsak an ni.

Champhai District Bawrhsap James Lalrinchhana chuan SARFAESI Act, 2001 hnuaiah Champhai khawpui chhunga loan rul tha lote mi 5-te laka dân kengkawh turin thupek a tichhuak a, hemi bawhzui hian tun hnaiah an chenna in chu khawih chet theih lohin kalhsak an ni a, an loan aiah lilam tura ruahman niin thudawn a ni.

Chenna in an kalhsak zingah hian Mizoram Rural Bank, Champhai Branch-a loan-a inbumna chung-changa inhnamhnawiha puh PS Zatluanga chenna in pawh kar hmasa khan kalhsak a ni a, he thubuai hi thla hmasa khan Lokayukta chuan complain a dawn bawhzuiin, CBI-te a chhuina hmahruai nei turin a lo ti tawh a ni.

