Mizoram Police leh NIT Mizoramten “Hackventure 2.0” buatsaih

Mizoram Police leh NIT Mizoramte tangkawpina an buatsaih, ni 3 awh tur, National Level Hackathon event – “Hackventure 2.0” chu nimin khan Mizoram DGP, Anil Shukla chuan Arya Mess, PHQ-ah a hawng.

He hunah hian Anil Shukla chuan Hackathon event hi Mizoram police-te leh mipui inkara inkungkaihna tha zawk siamna tur atan mai bakah tunlai thiamna thar ber hmanga kawng hrang hranga police hna puih theihna tur atana thalaiho thiamna, finna leh hriatna sâwr chhuaha hman chhuah theihna tura buatsaih a nih thu a sawi a. Police hnaah chuan data kaihnawih thil a tam avangin database mumal leh tha zawk neih nan leh sualna tam zawk pumpelh a nih theih nan he hun buatsaih kaltlang hian technology chu tangkai zawka hman dan duan chhuah a nih theih ngei a beisei thu sawiin, NIT, Mizoram nena thawhona tha tak an nei thei chu lawmawm a tih thu a sawi bawk a ni.

“Hackventure 2.0” hi Mizoram Police leh NIT Mizoram-te tangkawpin an buatsaih Hackathon vawi hnihna niin, he event-a tel tura sâwmna hi India ram NIT zawng zawng mai bakah Mizorama engineering institution hrang hrang hnenah thawn chhuah a ni a, an tum ber chu IT product, Mizoram Police-in an mamawh tur duan chhuah niin, he contest hian Police tana tangkai tur, IT lama ruahmanna mai bakah idea hrang hrang tuaihnuma hman tak tak theih tur chher chhuah a tum a ni.

