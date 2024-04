LADC-a MNF MDC 7-te MNF party atangin bâng

Lai Autonomous District Council (LADC)-a MNF Legislature Party chhunga thuneihna inchuhna kal zelah nimin khan MNF MDC 7-ten MNF Party atanga bânna an thehlût.

Heng MNF MDC pasarih, MNF Party atanga bangte hi Manghmunga Chinzah, T.Lalengmuana, V.Zathanga, BN Thangpuia, Tuturu Singh, L.Lalhmachhuana leh CL Lianzuala-te an ni a, nimin khan MNF District Hqrs Lawngtlai President hnenah bânna hi an thehlût a ni.

Tarlan tawh thin angin LADC-a MNF Legislature Party chhungkaw buaina vangin MNF Legislature Party-a MNF MDC-te leh BJP, INC, ZPM leh Independent member, an vaiin MDC 13-ten Chief Executive Member chuan thlâwptu a ngah tawklo tih Governor hnena an thlen hnuah Chief Executive Member (CEM) nilai V.Zirsanga chuan a sawrkar fiahna (floor test) neih hmain CEM atangin bânna a thehlût a, hetihlai hian MDC 13 intelkhawm zinga pakhat chu lehlamah pakaiin, Elected Member 24 awm mekna LADC-ah tumah sawrkarna siam thei awm loin member 12 ve ve an awm tak vangin Governor chuan LADC thuneihna lâksakin thla 6 chhung tan LADC enkawl lailawk turin Lawngtlai DC chu dah ta a ni.

LADC-ah hian Elected Member 25 awmin Assembly inthlanpui neihah khan Chandmary bialtu MDC Dr.Lorrain Lalpekliana Chinzah chu Lawngtlai East bialah MLA atan thlantlin a ni a, Dr.Lorraina hian MDC a nihna a bânsan tawh vangin tun dinhmunah LADC ah hian Elected Member 24 an awm mek a ni.

