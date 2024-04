Vawiin tlai dar 5 atangin ‘Silence Period’ intan dawn

Lok Sabha inthlanna Mizorama neih tur atana campaign hun chu vawiin tlai dar 5-ah a tawp dawn a, Election Commission of India thupek angin vawiin tlai dar 5 atanga vote thlak ni April ni 19, 2024 (Zirtawpni) tlai dar 5, darkar 48 chhung chuhi Section 126 of RP Act, 1951 sawi angin ‘Silence Period’ a ni.

He hun chhung hian Television (TV) emaw Electronic Media/Social Media hmanga inthlan kaihhnawih thil tarlan leh tihchhuahte khap a ni a, election kaihhnawih thila mi koh khawm leh thusawi te, mipui intihhlimna, ennawm leh hlimhlawpna buatsaihte phal loh niin, Candidate leh Political Party-te tan Press Conference leh Interview neih a thiang lo a, aurinna hman khap tlat a ni, Vantlang mike (aurinna) emaw lirtheia aurinna vuah a kal kual khap a ni.

Social Media platform hrang hrang i.e., Facebook, Instagram, X, YouTube, Whatsapp, virtual game worlds etc.-a political advertisement tichhuak duh chuan ECI emaw State MCMC-in phalna an pek (pre-certified) chauh an tichhuak tur a ni a, State/District level MCMC-in phalna a pe a nih loh chuan Political Party, Candidate, pawl leh mimal tumahin vote thlak ni leh vote thlak hma ni (April ni 18 & 19, 2024) ah print media kaltlangin advertisement an ti chhuak tur a ni lo. Political Advertisement tih chhuah an duh ni atanga chiar leta ni hnih hmalamah MCMC-ah dilna hi thehluh tur a ni.

Hemi hun chhung hian Flying Squad Team, Static Surveillance Team, etc. ten dan bawhchhiatna a awm leh awm loh an fan kual reng dawn bakah Media Certification & Monitoring Committee (MCMC) ten Media leh Social Media-te pawh ngun takin an vil reng dawn bawk a ni.

