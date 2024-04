Vai dawr tihtawp leh hmeichhe inzuar tihrêm tum

Nimina Bukpui Community Hall-a Kolasib Sub-Hqrs. YMA Rorel Inkhawm chuan kawngsira vai dawr siam awmte titawp tura hmalak leh Mizo hmeichhia, vai motora in zuar thinte tihrem a nih theih nan hmalak nise an ti.

Rorel Inkhawmah hian YMA khawih agenda 10 leh sawrkar khawih agenda 6 chhawpchhuah a ni a, YMA khawih thilah ramdang leh state thenawm atanga raltlan, Sub Hqrs YMA area-a awm te data fel taka chhiah ni se tih te, chhiat thatni inkaihhruaina angin mitthi sign board-ah thihchhan tarlan tawh nise tihte chu an pawm a, sawrkar khawih thil agenda-te pass vekin, heng zingah hian Serkhan to Bagha Road siamthat thuai a nih theih nana hmalak tih te, Nungchate humhalhah tun aia nasa zawka hmalak tih te, Sub Hqrs YMA huamchung, Tuirial lui dungah dan lova thingzai tam lutuk a reh theih nana hmalak leh kawngpui dunga bawlhhlawh paih thin a bo theih nan hmalak tihte a tel.

Kolasib Sub-Hqrs YMA hnuaia hian group YMA 5 leh Branch 87 an awm a, nimin rorelah hian palai 297 an kalkhawm a ni

