MZP-in MPSC hnalak chungchang vanga bâng turin MPSC chairman an ngên

Mizo Zirlai Pawl (MZP) chuan Mizoram Public Service Commission (MPSC) hnalak chungchangah thil fello a awm nia sawiin, MPSC chairman chu bâng turin an ngên.

Nimina Aizawl MZP Conference Hall-a MZP President H.Lalthianghlima kaihhruaia executive meeting chuan MPSC hnalak chungchang hi sawiho-in, MPSC Civil Service combined examination hnalak hnuhnung berah thil fello tam tak a awm ngei nia an hriat thu an sawi a, exam paper thenkhatah correcting fluid-te hman niin, mark pêk tawh sa thaichhiatna leh mark tihdanglamna hnuhma thahnem tak a awma hriat a nih thu sawiin, MPSC hnuaiah hetiang sulhnu mak tak tak a awm hi MZP chuan pawi a ti takzet tih sawiin, hetiang thil diklo tak thleng hi MPSC Chairman thiam loh liau liau a nih avangin, MPSC zahawmna humhim a nih zel theih nan leh thalai hna zawng mekten MPSC-ah rinna an nghah zel theih nan, MPSC Chairman chu bâng nghal turin MZP chuan a ngen a ni.

Meeting chuan ‘Remna Ni’ June ni 30 chu kumin 2024 hian hman leh nise a ti a, Remna Ni hi Pathianni a nih avangin, ni 28 June, 2024 (Zirtawpni)-ah hman nise, MZP Gen. Hqrs. bakah; Hqrs., Sub-Hqrs leh Branch-ten mahni remchan dân anga hman nise a ti bawk.

Meeting chuan MZP rorelna sang ber dawttu ‘Federal Council Sitting’ vawi 57-na, ni 11 April, 2024 (Ningani) a School Education Directorate Conference Hall-a neih tura Agenda lutte a thlir lawk bawk a, chhawpchhuah turin Agenda 7 an pawm a ni.

