Voter ID nei tana ILP neih a ngai lo tih sawifiah turin ngên

Mizo Students’ Union (MSU) Hqrs., Chawngte chuan thuchhuah siamin Deputy Commissioner (DC) Lawngtlai chuan voter ID nei tana Inner Line Permit (ILP) neih a ngaih loh thu a sawi nia sawiin, sawifiah turin an phût.

MSU Hqrs. Chawngte chuan MSU Gen. Hqrs. Aizawl thuchhuah bawhzuia ILP an enfiah thu tarlangin, ILP fello tam tak hmuh-chhuah thu leh, a rang lama renew tura an tih thu an sawi a, MSU Hqrs; Chawngte area-ah hian hnamdang (Vai) sumdawng leh Mistiri tam tak an awm a, Mizorama Voter ID an neih avanga ILP an neih a ngaih loh thu an sawi thin tih tarlangin, MSU chuan ILP leh Voter ID-in inzawmna an neih loh thu hrilhin, kum 1950 hma lama awmte chauh ILP an ngaih loh thuin an chhang niin an sawi a, Mizorama Voter ID nei pakhat Chawngte khurchhunga mi Pran Gopal Sutradhar chuan Chawngte-ah nupui Sabita Chakma a nei a, ILP a nei lo tih hmuhchhuah niin, siam turin an ti a, amaherawhchu, DC Lawngtlai chuan voter ID a neih avangin ILP a neih a ngaih loh thu a lo hrilh niin an sawi a, hemi chung-changah hian MSU Hqrs., Chawngte chuan hriatthiam har an tih thu leh, Voter ID neiten ILP an neih a ngaih loh zel chuan Mizoram chu inchimralna lakah a derthawng hle nia an hriat thu leh, eng dan tlawhchhanin nge Voter ID neiten ILP an neih a ngai loh tih sawifiah tura an ngen thu an sawi.

