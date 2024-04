The Salvation Army, India Eastern Territory-a Territorial Commander Col. Lalhmingliana leh Col. Lalhlimpuii Territorial President of Women’s Ministries-te chuan nimin Pathianni hmang khan Serchhip CO bial an tlawh a, Inrinni zan (tawngtai inkhawm) leh Chawlhni zan (Chhandamna Inkhawm)-ah Serchhip Corps-ah hun an hmang a, Pathianni chawhma (Thianghlimna Inkhawm) ah New Serchhip Corps ah hun an hmang bawk a, vawiin hian Aizawl lamah an hawng leh ang.

