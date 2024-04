Pawl 1-a thu tur zirlaite kum 6 an tlin ngei ngai tawh

Mizoram School Education Department Additional Director leh Samagra Shiksha Mission Mizoram State Project Director ni bawk Lalhmachhuana chuan pawl 1-a thu tur zirlaite chu kum 6 an tlin ngei a ngai tawh tih a sawi.

Lalhmachhuana chuan kumin atang chuan pawl 1 zirlaite chu kum 6 an tlin ngei a ngai tawh a ni, a ti a, kum 6 la tlinglote chu pre-school-ah an thut a la ngai hrih dawn a, NEP 2020-in a duan angin pawl 1 chin zirlaite chu thla 3 chhung lehkhabu zirlai zirtir an ni dawn lo a, nuam taka sikul an kal theihna atana playway-a kalpui tum a ni a, kumin atangin sikulah pre-school kalpui tan niin, zirtirtute pawh training nikum lamah pêk an nih tawh thu a sawi bawk.

Sawrkar sikul Primary leh Middle School zirlaibu chu tun thla ni 2 atang khan sem tan a ni a, a tul anga sem chhunzawm zel tur a ni tih a sawi bawk a, zirlai bu hi Primary zirlai pakhatah Rs. 150/-, middle zirlai naupang pakhat tan Rs.250/- bituk a ni a, sawrkar sikul naupang zawng zawngte tan sikul uniform, midday meal leh lehkhabu a thlawna sem leh tum a nih thu a sawi a ni.

Lalhmachhuana chuan pawl 1 atanga pawl 8zirlaibu chu SCERT siam a ni a, pawl 9 atang pawl 10 chu MBSE siam a ni, a ti a, lekhabu siamsate chu Samagra Shiksha Mission Mizoramte chuan leiin, naupangah an sem chhuak thin a, tunkar chhunga an sem zawh theih a rin thu a sawi bawk.

He hunah hian Lalhmachhuana chuan naupangte’n kumtawp exam-a an tihtawk thin ang kha kalpui a ni tawh lo a, Pariksha Pe Charcha pawh kalpui chhoh a ni a ti a, naupangte chu a khât tawka unit test neihpui niin, chuta an performance a zirin kumtawp result pawh siam a ni a, SCERT-in an buatsaih Holistic Report Card chu sikul thlan bikah enchhin a nih mek thu leh Periksha Pe Charcha pawh a nihna anga hman a nih thuai theih a beisei thu a sawi bawk.

