EVM randomisation thawh hnihna nei; Polling party-te tan training buatsaih

By

Lok Sabha MP Inthlanpui lo awm turah Serchhip District-ah pawh inbuat-saihna kalpui chhunzawm zel niin, nimin khan MP inthlannaa hman tur, Electronic Voting Machine (EVM)-te a hmanna tur thliar hranna thawh hnihna (2nd Randomization) neih a ni a, polling party-te tan training buatsaih a ni bawk.

Serchhip DC Office-a NIC Centre-ah District Election Officer, David Lalthantluanga hoin MP (LS) Inthlanpui atana Vote thlakna khawl-Electronics Voting Machine (EVM) te chu Serchhip District chhung Asembly Constituency pathuma Polling Station 88 a hman turin a thawh hnihna atan thliar-hran ( Randomize) leh a ni a, heng bakah hian EVM a chhiat thulha thla veng tur (Reserved) pawh thliar nghal a ni bawk.

Nimin vek khan District Election Office bultumin Govt Serchhip College-a Academics building hrang hrangah Inthlanpui buaipuitu tur Polling Party-te tan training buatsaih leh niin, he hunah hian PRO leh APRO te chu room hrangah zirtirna pek an ni a, MP Inthlanna a hriattur pawimawh leh tihtur pawimawh hrang hrangte chu District lej Assembly Level Master Trainer-ten uluk takin an ziritir a, vawiin-ah Polling Officer-te tan training buatsaih leh a ni ang.

Share this: Facebook

X



Like this: Like Loading...

Related