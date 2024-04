Serchhip Police-ten zu bilh lai thahnem tak tichhia

Nimin khan Serchhip Police-te chuan Serchhip khawpui chhehvela zu siamna hmun dap beihpui thlakin, zu siamna (factory) thahnem tak an tichhia.

Serchhip Police-te hian Lok Sabha MP inthlanpui neih tur chu boruak thianghlim leh muanawm taka kalpui a nih theih nana ruihhlo dap beihpui an thlakna kal zelah niin khan ramhnuaia zu siamna hmun zawn beihpui an thlak leh a, nimina zu siamna hmun an tihchhiatte hi Bukpui lui dunga awm niin, zu factory-a zu bilh lai an leihbuak leh tihchhiattte hi 360 litres vel nia chhut niin, hei hi tualchhunga hralhna a\anga chhutin `1,80,000 hû vel niin an chhût a ni.

