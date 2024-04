Ram tan duh anga thil tha a tih hman loh avangin K.Vanlalvena’n hrehawm a ti

MNF MP candidate K.Vanlalvena, Rajya Sabha MP leh amah tawiawmtu MNF Senior Vice President, Dr.R.Lalthangliana te chuan nimin khan Tlabung leh Chawngte fangin Street campaign an nei a, K.Vanlalvena chuan thu sawiin Covid vang laia MP tantir ve chauh a ni a,

a zin ve pawhin a haw velah kar khat chuang zet te quarantine a ni thin a, kum 3 leh thla 8 MP a nih chhung khan Mizoram tan thil tha tam tak tih duhin development work-te pawh hai chhuah duh mahse MP a nih chhung khan ram tan a duh angin thil tha a ti hman lo a, hreawm a ti hle a tih a sawi a, Zo hnahthlak hnam hrang hrangte insuihkhawm chu a duh ber leh a tum lian berte zinga mi anih thu a sawi bawk.

K Vanlalvena chuan English leh Hindi thiam nal tak MP kan neih tawhte’n kan ram a vei chanve pawhin an vei a rin loh thu sawiin, Manipur Meitei unau te, Assam sawrkar leh Myanmar sipaite huat hlawh khawpin Zo hnahthlak te thlavang a hauh tawh tih sawiin, Delhi thlengin Assam Police-ten an ûmzui a, a nunna atana hlauhawm khawpin beih a tawk a, ram tan chuan thih pawh a hlau lo niin a sawi a, Meitei leh Myanmar sipaite nasa taka huat a hlawh tih sawi bawkin an thlavang hauhsakten an hnawl loh a beisei tih a sawi a ni.

Nimin khan Pu K.Vanlalvena leh Dr.R.Lalthangliana Ex-Minister Commerce & Industry hian Kawrpui-chhuah, border trade, Khawtlang Tuipui chunga Motor Lei cheng vbc 54 senna tur, K.Vanlalvena hmalaknaa Central sawrkarin a sanction tawh chu a hmunah an enfiah nghal a, hna chak taka a kal theih nan bawhzui thuai thuai a tum thu a sawi bawk a ni.

