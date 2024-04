Sawrkar laipui minister nih theihna chance sâng tak ka nei:Vanlalhmuaka, BJP candidate

Lok Sabha inthlanpui lo awm turah BJP Official Candidate Vanlal-hmuaka, BJP Mizoram State president ni bawk chuan Mizoram atanga Lok Sabha MP-a thlan tlin a nih chuan sawrkar laipui minister nih theihna chance sâng tak a neih thu a sawi.

Nimin zinga Serchhip Press Club-a thuthar thehdarhtute a kawmnaah Vanlalhmuaka chuan he thu hi sawiin, Kumin MP inthlan lo awm turah BJP Party atanga Candidate beiseiawm tak tak awm nual karah an party hruaitute thu anga ding a nih thu te, hmarchhak state president-te zingah amah chiah chu MP Election Candidate atana ding a nih thu sawiin, sawrkar laipuia sawrkar lai thawhpui thiam apiangte chu an state tan malsawmna a nih thu a sawi a, India rama Political Party zawng zawngten Central-a Minsiter nih an duh vek a, chu chuan hlutna leh thatna hrang hrang a nei a ni tiin, kumin MP inthlanah Mizoramin sawrkar laipui minister neih theihna chance hlu tak kan neih chu bawhpelh lo turin mipuite a sawm a ni.

Mizoram chu state thawhchhuah neilo leh leiba ngah ber a ni mek a, hei hi central-a BJP party hruaitute pawhin an ngaimawh thu sawiin, Mizoram tan vision document an siamah Mizorama tualto party leh BJP party sawrkar intawm a lo pian chuan state nihlawh ber kan ni dawn a ni a ti a, he Vision Document-ah hian kan ram zirna leh hriselna te, Industries leh Infrastructure-ah te, loneitu/kuthna-thawktute tan PM-KISSAN leh PMJBY bakah ram mipuite hamthatna tur hrang hrang duan a nih chung-changte sawiin, Mizoram chu kan budget pangngaiin (normal budget)-a a inchâwm zawh tawh loh thu leh Mizoram mamawh hrang hrang (an vision document)-a inziakte pek mai kan nih loh chhan chu Mizoramah sawrkar laipuia sawrkarna chelhtu BJP party an thawhpui that duh tawk loh vang a nih thu te, retheihna ata kan ram dawm chhuak tur chuan BJP party candidate chu kan vote tlin ngei ngei a ngai a ni a ti a, kum 2024-ah chuan NDA dik takte nen MP 400 chuang neih an inbeisei leh thu sawiin, hei vang hian sawrkar laipuia sawrkarna la mektu BJP MP nei ve tawh ngei tura an vote hlu tak lo pe theuh turin Serchhip Bial mipuite leh Zoram mipuite a sawm bawk.

Vanlalhmuaka chuan India rama PM Scheme hrang hrang kaltlanga mipuite hamthatna tur duan tam takte kan rama kan kalpui dan a hlawhtling nêpin mipuiten kan chhawr tawk lo tih sawiin, MP a nih chuan heng zawng zawng hi awmze nei leh diktakin kalpui a ni dawn tih a sawi a, Mizorama Politician thenkhatten an lalthutthleng hum zel an duh avanga Mizo mipuite BJP inhlauh-siakna thlarau hmangin an mit an dawi vai mek a ni a ti a, India History-a a landanin India ram chu ram thim – Hindu ram sa hrim hrim a ni a, BJP-in Hindu rama siam an tum tih hi dawt a ni a ti a, Mizorama BJP Hqrs level leh party miten vawiin thlengin Hindu sakhua serh leh sang an la tih ve miahlo thu leh, BJP aia Congress sawrkar laia kristiante chunga hleihlenna a nasat zawk thu te, BJP thiltum chu ‘i sakhua leh i hnamah i rinawm tur a ni’ tih niin, India rama retheihna ûmbo leh India chu khawvela ram hmasawn ber nihtir tum a ni a ti bawk.

