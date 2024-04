Registration thuhmun vuah lirthei pathum man

Aizawl Traffic Police-te chuan tun hnaiah registration number thuhmun vuah maxi cab pathum an man chhuak a, chhui zui mek a ni.

Aizawl Traffic Police-ten Maxi Cab pathum registration number thuhmun (MZ 01J 3150) hmang an manchhuahte hi an hreng mek a, hemi chungchangah hian he thila inhnamhnawihte chhui chhuah a, dan anga hmalak a nih theih nan Aizawl Police Station-ah FIR thehluh tum mek niin, Aizawl Traffic Police-te chuan lirthei lei chhâwn tumte pawhin tul loa sum an sen thlawn mai loh nan document-te a felfai leh felfai loh te, rûk a nih leh nih lohte hriatchian tum thin tur te, lirthei chetsualna a lo thlen thulha harsatna an tawh loh nan a neitu hming thlak thuai \hin turin an ngen thar leh a ni.

Hei bakah hian dan kalha lirthei registration number inang emaw felhlel hria-te chuan Traffic control room No.0389-2313061/9365553559-ah hriattir thin turin mipui an ngen a ni.

