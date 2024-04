Sawrkarin ILP check dan ruahmanna felfai zawk a siam theih nan MZP-in hma la dawn

Mizo Zirlai Pawl (MZP) chuan Sairang thlenga rel a lo luh thuai dawn avangin, sawrkarin Inner Line Permit (ILP) check dan turah ruahmanna felfai zawk a siam theih nan hma lak nise an ti.

Nimin khan MZP rorelna sâng ber dawttu Federal Council Sitting vawi 47-na (2023-2025 term-ah vawi 1)-na chu School Education Directorate Conference Hall Aizawl-ah neih a ni a, C.Lalremruata, Vice President kaihhruaia \hut-khawmah hian MZP President H.Lalthianghlima chuan tun hnaiah hnalak diklo leh fair lo MZP-in a hrechhuak nasa tih sawiin, MZP-in dodal lo se siamtha tur dang an awm lo a ti a, Zohnahthlak unaute buaina avangin Mizoram an lo pan khawm mek a, tawng hrang hrang an hmang a, nunphung pawh a inang diak diak kher lo tiin, “Ramriin a then darh tawh kan nih avangin kan inhriatthiam tawn a ngai a, i in dawh tawn hram hram ang u,” a ti bawk.

MZP Federal Council Sitting-ah hian MZP Hqrs., Sub-Hqrs., Branch, Hnam-pual leh Colleg SU aiawhte an tel a, MZP hmalakna tura an rel zingah Mizoram Educa-tion Department bik enkawl-tu tur Mizoram Education Service (MES) a neih ngei theihna tur te, Mizo zirlaite ruihhlo laka an fihlim theih nan te, ram pum huapa ‘Career Awareness’ neih te, Mizo-ram zirnain hma a sawn theihna tura tuna hman mek kan syllabus zirchiana, a tul anga hmalak te, Zofate sumdawnna leh inchimralna kawnga kan himtlan theih nan, MZP-in zirchianna leh inhrilhhriatna (Awareness Campaign) nei se, a tul anga hmalak ni rawh se an ti a, Mizoram ‘Schedule Tribe’ list ennawn a nih theih nan chak taka hmalak ni rawh se an ti bawk.

