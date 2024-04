Sawrkarin ramchhung buaina chinfel theih loh vangin Myanmar a mawhpuh:AICC Gen. Secy

AICC General Secretary leh Union Cabinet Minister hlui Jairam Ramesh chuan Prime Minister Narendra Modi kaih-hruai sawrkarin mahni ram chhunga buaina a chinfel theih loh avangin ram thenawm Myanmar a mawhpuh a ti a, hei vang hian BJP sawrkarna hnuaia kum 2018-a kalpui tan Free Movement Regime chu tihtawp a ni dawn tih a sawi.

Jairam Ramesh chuan nimin khan Hotel Regency, Aizawlah Press Conference neiin, hetah hian kumin Lok Sabha inthlan atana Manifesto a tlangzarh a, AICC Gen. Secy. chuan Free Movement Regime BJP Sawrkarin kum 2018-a an kalpui chu tunah tihtawp an tum leh a ti a, Modi sawrkar chuan mahni ramchhung buaina a chinfel theih loh laiin ram dang Myanmar demin buaina awm chhanah an puh a ti a, zalen taka inkalpawh theihna tihbo tumin hma an la tih sawiin, mahni ramchhunga buaina chu ramdangah a beng per daih tih a sawi.

AICC Gen. Secy. chuan Modi leh a kaihhruai sawrkar chuan Manipur-a Meitei, Kuki leh Naga-te bumin na takin a indotir mek a ti a, Prime Minister chuan an buaina a ngaihsak lo tih sawiin, thla 11 chhung Manipur Chief Minister leh an state hotute a be pawp lo tih a sawi a, Parliament-ah reilote a sawi ve chauh a ti a, heng hi RSS thil tum lian tak a ni tih sawiin, state dangah pawh a thleng thei tih a sawi.

Jairam Ramesh chuan India Act East Policy chu sawi thin mahse a hlawhtlin-na engmah hmuh tur a awmlo a ti a, amah ngeiin Union Minister a nih laiin kum 2008-ah Sittwe tlawhin ramri-a hmun hrang hrang a tlawh thu sawiin, BJP kum 10 sawrkar chhungin a hma-sawnna hmuh tur a awmlo tih a sawi a, Mizoramin he policy vanga hmasawnna tur tam tak a neih laiin BJP sawrkar chuan a ngaihthah tih a sawi.

AICC Gen. Secy. chuan BJP-in India mipui then hran a tum laiin Congress chuan hnam tinte inlungrual taka huikhawm an tum a ti a, kumin Lok Sabha inthlan lo awm turah India zalenna humhim a nih theih nan BJP paihthlak a ngai tih sawiin, hnam tenaute humhim hi an ngai pawimawh tih a sawi a, India danpui Constitution humhim chu kumin inthlanah a pawimawh takzet a, kumin inthlan chu vote hmu tura campaign ngawt loin India danpui democracy humhim turin theihtawp chhuah a ngai tih a sawi.

Jairam Ramesh chuan BJP thil tum lanna chu Manipur-ah a hmuh theih tih sawiin, mipuite then darh an ni a ti a, hmarchhak state-a tihdan phung hrang hrang leh hnam ziarangte chu BJP sawrkarna hnuaiah a himlo tih sawiin, BJP sawrkar thil tum Hnam khat, |awng khat, sakhaw khat (One Nation, One Religion, One Language) hmangin hnam hrang hrang tihdan phung chu Uniform Civil Code hmangin nuaibo tum a ni a ti a, Congress erawh chuan heng hnam tenaute kalphung rei tak lo neih tawh chu humhim a tum tih a sawi.

Union Cabinet Minister hlui Jairam Ramesh chuan ZPM leh MNF-te chu state chhunga BJP luhna kawng hawn saktu an ni a ti a, BJP tan an party mala state-a sawrkarna siam a harsat avangin tualto party ZPM leh MNF an thurualpui thin a ti a, MNF chuan NDA-ah BJP thawhpuiin, ZPM erawh langsar taka thlâwp angin lang lo mahse an party candidate chu MP-ah thlan tlin ni se NDA lamah a thu dawn niin a sawi a, ZPM-in Centre-ah thlawp bik an neilo tih chu thu belhchian dawllo a ni tih sawiin, langtlang takin BJP an thawhpui loh tur thu an sawi ngamlo tih a sawi.

Jairam Ramesh Congress Manifesto ah ngaih pawimawh 5 an nei dawn tih sawiin, thalaite tana sawrkar hna nuai 30 siam leh College Degree leh Diploma neite stipend pek an tum tih a sawi a, loneitute Minimum Support Price pek leh loan thaibo sak bakah GST chawitir loh an tum tih sawiin, hmeichhe dinhmun chawikan bakah Health Care nuai 25 thleng an bill theihna tur siamte leh Socio Economic caste census neih a, FRA dilte kum khat chhunga tihfelsak an tum tih a sawi bawk.

