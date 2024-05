Mizorama Myanmar raltlan awm mekte an chêp zel

Mizorama ruihhlo lo lût hluar zel leh pawikhawihnaa Myanmar mite an inhnamhnawih leh thin avangin Myanmar raltlan 34,282 awm mekte an chêp zel.

Myanmar raltlan 34,282 zinga mi 15,938-te hi relief camp hrang hrang 147-ah an awm mek a, mi 18,344-te erawh chuan an chhungte leh thiante an belh bakah engemawzat chu mi in luaha khawsa leh an hnathawhna hmuna awm chilhte an ni a. Tun dinhmunah raltlante zinga mi 10,899 chu hmeichhia an ni a, mipa 10,073 leh naupang 13,310 an awm bawk.

Khawzawl, Kolasib, Saitual leh Serchhip district-ahte relief camp sak a ni lo a, district dang 7-ah chuan relief camp a awm vek a, Siaha district-ah relief camp a tam ber na-in mi 3,888 chauh an awm a, a dawttu Lawngtlai district-ah relief camp 36-ah mi 3,519 an awm a. Champhai district-ah relief camp 23 a awm na a, mi 6,346 zet an awm thung a. Champhai district-ah hian Myanmar raltlan an awm tam ber a, an vaiin mi 14,499 an awm a, Siaha district-in dawtin, mi 6,044 an awm a, mi 5,864 awmna Lawngtlai district-in a dawt leh a ni. Zokhawthar relief camp-ah raltlan an awm tam ber a, mi 3,290 zet an awm a, Farkawn khua-a relief camp-ah mi 1,426 an awm bawk.

Tun hnai khan Central YMA leh MZP Champhai district headquarters chuan thuchhuah siamin raltlante tih leh tih loh tur an tarlang a, ruihhlo hmanga sumdawnna a inhnamhnawih lo tur leh ruihhlo do kawnga sawrkar leh khawtlang tanpui zawk tura ngenna bakah India ram dân leh khawtlang inkaihhruaina zawm tura ngenna an tichhuak a. India khua leh tui chauhin an neih theih voter ID, aadhaar card, driving licence leh a dangte siam lo turin an hriattir bawk a, mi in leh dawr luah lai luah man tam zawk hmanga luahlan lo turin an hriattir bawk a ni.

