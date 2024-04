ZPM-in an candidate tihhmingchhiat tuma beitute lakah thubuai siamsak tum

Rorellai ZPM Legal Department chuan an party Lok Sabha candidate Richard Vanlalhmangaiha tihmingchhia a inthlanna a a tlak theihna atana beitute lakah thubuai siamsak turin an buaipui mek niin an sawi.

Nimina chanchinbumite an kawmnaah ZPM Legal department general secretary Vanlalsiama Pachuau chuan youtube channel pakhat neitu Tuesday Nightmare inti leh social media-a helam sawi chhuaktu David Sailo intite lakah thubuai siamsak an tum thu a sawi a, innthlan vote thlak hma ngei a thubuai siamsak an tum thu a sawi. ZPM hruaitute chuan hemite pahnih hian kum 2011 leh 2012 bawr vela MAMCO Deputy Manager (Marketing) Lalremthanga leh MAMCO Consultant nia chhal Mustaqur Rahman, Guwahati-te’n Contract hna pêk chungchanga inbumna case chinfel tawh, hremna pawh pêk tawh kaihhnawihah ZPM MP Candidate sawi luh ve talh an tum niin an puh a, Court-in he thubuai hi a chingfel tawh a, a inhnamhnawihte pawh a hrem tawh a, Court-in a ngaihtuah ve zingah pawh tel lo ZPM Lok Sabha candidate tihhmingchhiat tumna liau liau a ni, an ti a ni.

MAMCO lam intiamkamna lehkhaah chuan MAMCO Account-a sum lut ngei tur anga tarlan a ni, an ti a. Chumi avang chuan Assistant Manager a nihna angin Richard Vanlalhma-ngaiha khan a hming a ziak ve ngei tur pawh a ni a, amaherawhchu, sum luhna erawh MAMCO lam Account-ah ni loin, court-in thiam loh a chantir tak Lalremthanga leh Mustaqur Rahman account lamah a lo lut leh dah a ni tih hi ACB te hian an chhuichhuak leh vek a ni, an ti a. Pawisa vir vel dan zawng zawng chiang zawk a hre duh tan chuan Court Judgement leh Order ah chiang taka tarlan a ni a. Affidavit-a hming sign chungchangah hian Richard Vanlalhmangaiha hi bum tel a ni ve zawk a ni, an ti a ni.

ZPM legal department GS chuan Case chinfel vek tawh leh special court zahawm takin thutlukna a siamfel tawh laia a ching pawr zawnga thu lo vaivir kual hi court zahawmna tihbawrhbannaa an ngaih thu leh court rorelna zah lohna a an ngaih thu sawi bawkin, tawpsan mai an tum loh thu te, criminal complaint pawh file zui thuai an tum thu a sawi bawk.

Share this: Facebook

X



Like this: Like Loading...

Related