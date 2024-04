Heroin mansak kum 10 tâng turin hrem

Kolasib Fast Track Court chuan Heroin hawng 26 mansak vanga thubuai nei Zarzova (45), Mauchar chu hrehawm taka kum 10 chhung jail tang tur leh pawisa Rs.1,00,000/- chawi turin a hrem.

March 20, 2021 khan Excise & Narcotics Department hnuaia Anti Narcotics Squad chuan report an dawn bawhzuiin Zarzova leh Lalduhawma (25)-te chu Bukpui area, Ralbawm ramah an man a, Zarzova hian Heroin 324 gms chu midangte nen inpek ruk an tum lai tak nangchingin an man a ni. A rual hian bike khalhtu Lalduhawma pawh an man tel a, an lakah hian ND&PS Act tlawh chhanin thubuai ziahluh niin Fast Track Court-ah ngaihtuah zui a ni.

Fast Track Court Judge R.Vanlalena’n nimina hrem-na a tihchhuahah Lalduhawma bike chu Zarzova hian Taxi anga hire-sakin bag-ah heroin keng chungin Ralbawm ramah hian a leitu turte nen inpek ruk an tum lai chu Anti-Narcotics Squad te chuan an man niin tarlan a ni a, Lalduhawma hian Zarzova thil sual tih tum chu a hriatpui loh avangin Court chuan thiam a chantir a, Zarzova erawh chu hremna pe-in a pawisa chawi tur hi a pe lo a nih chuan kum khat dang a tan belh leh bawk ang.

