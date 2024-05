UPC (NEI)-in hruaitu thar thlang

United Pentecostal Church (UPC) North East India General Conference vawi 56-na Kolasib-a nghahah Inrinni khan Kolasib Diakkawn Headquarters Kohhran Biak Inah General hruaitu thar tur an thlang.

UPC (NEI) hruaitu thar atan hian Gen. Superintendent atan Rev. Zohmingthanzama (Gen Secretary nilai); Gen. Secretary atan Rev. Lalmalsawma Sailo (Gen. Treasurer nilai) leh Treasurer turin Rev. R.Laichhingpuia (Gen. Missions Director nilai)-te thlan an ni a, hruaitu tharte hi kum 2024 – 2025 chhung atana thlan an ni a, kum 2026 April thlaa General Conference an hman leh hunah hruaitu thar an thlang leh ang.

General Superintendent atanga chawl tur Rev. R. Lalrinsanga chu tun thla April ni 29 hian pension-in a chhuak dawn a, hemi ni chawhma lamah a pisaah kaiin, General Superintendent tura thlan Rev. Zohmingthanzama hnenah mawhphurhna a hlan ang.

Gen. Conference-ah hian Speaker atana ruat Rev. John Overton, Maryland, USA hnen atangin Pathian thu ngaihthlak thin a ni a, nimin chawhma inkhawmah Pastor thawk lai mi pathum nemngheh an ni.

UPC (NEI) General chhungah hian District 12 awmin, Mizoram chhunga District 5 leh Mizoram pawn District 7 a awm a, Gen. Conference hman mekah hian palai inziak lut 600 chuang awmin, India ram state thenkhat bakah ram pawn Myanmar, Bang-ladesh leh USA atangin palai an rawn tel a ni.

Share this: Facebook

X



Like this: Like Loading...

Related