Miss Mizoram 2024 inelnaa tel turin kal

Miss Mizoram 2024 thlanna lo awm tura Serchhip District aiawh tur R.Vanlalawmpuii chuan nimin chawhnu khan Serchhip chhuahsanin Aizawl a pan a, nimin khan a zirna, Govt. Serchhip College Principal C.Laldintluanga leh a thawhpuite pawhin a office-ah hlawhtling ngei tura duhsakna hlan chunga thlahna hun hmangin, lawmpuina pawisafai an hlan bawk a ni. Miss Mizoram 2024-a tel turte hian vawiin atangin hun an hmang tan dawn a, vawiin hian photoshoot leh Briefing neiin bul an tan ang a, Inrinni-ah fitness round an nei leh ang a, fitness round an neih atang hian an chevel mipui en theih turin chhawpchhuah tan a ni ang a, April ni 26-ah Grand Finale neih tan a ni ang.

