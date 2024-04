Football thuthang (12.4.2024)

By

@ Arsenal leh Chelsea-te chuan kumin nipuia £40m-a lei theih tur Brentford leh England striker Ivan Toney, 28, chu an thlithlai hnai tawh hle. (Florian Plettenberg)

@ Sweden striker Viktor Gyokeres agent chuan Liverpool nena sawi zawm mek, Sporting Lisbon manager Ruben Amorim a chhuak a nih chuan Sporting-a kum 25 mi, Gyokeres chelh zui zel chu a har dawn tih a sawi. (A Bola)

@ Kumin nipuia West Ham leh David Moyes-te an in\hen a niha lakluh an tum zingah Lille manager Paulo Fonseca pawh a tel. (The i)

@ Chelsea leh Brighton boss hlui Graham Potter chu kumin nipuia bân tura ngaih Manchester United manager Erik ten Hag thlaktu tura sawi rik zingah a tel. (Sun)

@ Chelsea chuan Napoli leh Nigeria striker Victor Osimhen, 25, chu kumin nipuia lakluh an tum a, mahse sum tuak nan an player-te an hralh hmasak phawt a ngai dawn. (Football Transfers)

@ Chelsea boss Mauricio Pochettino leh a coach-te chu tun season-a Ukraine forward kum 23 mi Mykhaylo Mudryk khelh danah an lungawi tawk lo a, Blues hian kumin nipuiah winger thar an melh dawn. (Football Insider)

@ Bayer Leverkusen chuan Liverpool leh Tottenham zawmin Leeds United Ducth winger Crysencio Summerville, 22, lakluh tuma intlansiaknaah an tel ve. (Bild)

@ Aston Villa chuan Brazil midfielder kum 25 mi, Douglas Luiz chuan hun rei zawk daih tur contract a ziah an beiseina a sang zel. (Talksport)

