MZP-in MPSC office kai tur dan chhunzawm zel an tum

Mizo Zirlai Pawl (MZP) chuan nimin khan MPSC hnathawk zawng zawng pisa kai tur an dang a, an thil phut tihhlawhtlin hma chu dan chhunzawm zel an tum.

MZP hruaitute chuan MPSC combine exam hnuhnung berah thil fello a awm nia hriatin, mawhphurhna la tu ber MPSC Chairman chu bang tura an phut thu an sawi a, Chairman thar ruat vat tura an duh thu an sawi bawk a ni. MPSC Chairman hnalak diklo awmah hian Chairman chauh hian mawh a phurlo a, Examination control leh thawktu dang Secretary-te pawh hi dik taka an kal theihna turin Departmental inquiry din an duh tih MZP President H.Lalthianghlima chuan a sawi bawk a ni.

Nimin tlaia MZP Pisa-pui-a MZP hruaitute thukhawm chuan, MPSC Chairman hi a ban hma chuan MPSC pisa kai tur dan chhunzawm zel nise a ti a, MZP hmalaknain awmzia a neih loh zel chuan lian zawka hmalak nise an ti bawk.

Meeting chuan, Jr. Grade of Mizoram Forest Service (Asst. Conservator of Forest) mi pathum (3) lak turah, Examination neih vek tawh chu MPSC hian Answer Papers an endik (evaluate) loh tur thu ni 10/4/2024 khan thuchhuah an siam a. Environment Forest & Climate Change (EF & CC) Department Service Rules leh Advertisement anga Exam neih tawh chu edik ngei turin MZP chuan MPSC a phut nghal bawk a ni. MZP chuan a tul angin MPSC hnuaia hnalak hrang hrangte a vil zel dawn tih an sawi bawk.

