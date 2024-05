Football thuthang (1.5.2024)

Liverpool chuan Mohamed Salah chu kumin nipuiah an hnena a la cham zui ngei an ring nghet tlat a, seaon tharah pawh an squad innghahna ni turin Egypt striker kum 31 mi an la ruahman a ni. (Athletic)

@ Liverpool sporting director thar tur Richard Hughes pawhin Salah hi contract thar chungchangah a dawr dawn a, a contract neih lai hi kum 2025 thleng daih a ni. (Times)

@ Crystal Palace England defender £55m man Marc Guehi, 23 chu Liverpool-in kumin nipuia a contract a hman zawh huna chhuak tur Cameroonian defender Joel Matip, 32, thlaktu an zawnna kawngah an ngaihven. (Football Insider)

@ Manchester United-in an manager Erik ten Hag an bân a nih chuan Ajax chuan lakluh leh dan an zawng a, hetihlai hian Ten Hag hmalam hun tur chungchangah hian May ni 25-a Manchester City nen FA Cup final an khelh hma chuan thutlukna an siam lo ang. (Mail)

@ Championship title latu Leicester City chu English Football League-in hrem mahse kumin nipui transfer window-ah player an lalut thei dawn. (Mail)

@ England striker hlui Jermain Defoe, 41, chu manager hna a thawh vawi khatna tur thawh tumin a club hlui Sunderland nen an indawr. (Sun)

@ Bayern Munich chuan Germany winger Leroy Sane contract pawhsei tumin a vawi khatna atan hma an la. (Sky Sports Germany)

@ Bayern hian Austria coach Ralf Rannick chu kum 2027 thleng daih tur contract ziahpui tumin ruahmanna an siam a, Manchester United interim boss hlui hi Thomas Tuchel thlak tura rin a ni. (Sky Sports Germany)

