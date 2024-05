Dubai-a Mizo hmeichhiate harsatna thawh chungchangah MPYCC-in CM ngên

Congress Thalai, Mizoram Pradesh Youth Congress Committee (MPYCC) chuan Chief Minister Lalduhoma chu Mizo nula Dubai-a awmpui hna thawk tura kalte’n buaina an tawh chungchangah dân leh thupêk felfai tak a awm theih nana hma la turin an ngên a, Chief Minister-in ram pawna mi thawn chhuak thin Agency-te licence chu suspend vek a ni dâwn tih a sawi.

Mizo nula Dubai lama inhlawh tura kalten buaina an tawh chungchanga thu kal zelah sawrkar anga hmalak ngai tam tak a awm nia sawiin, MPYCC chuan Chief Minister Lalduhoma chu hma la turin an ngen a, an ngenna lehkha hi nimin khan party mi leh sa engemawzatin Chief Minister Office (CMO)-ah thehluh tumin an kal a, hun rei vaklo police-te nen an innawr hnuah Chief Minister chuan amah hmu tura mi 10 luh a phal hnuah an innawr zui ta lo a ni.

MPYCC hruaitute chuan Dubai-a hnathawk Lalchhuanzela Ralte-in February ni 16-a Mizoram sawrkar hnena Mizo naupang kumtling lo housemaid atana hruaite Dubai Jail-a an tan thu a hriattir hnuah Mizoram sawrkarin an bengkhawn lo a, Youtuber pakhatin Lalchhuanzela Ralte a kawm hnuah chauh Mizo mipuiten an hre chho a ni an ti a, Mizoram sawrkar chetdan an duh loh thu an sawi.

MPYCC hruaitute chuan Mizo naupang kumtling lo passport lem siamsaka thawntu agency-te chu CM-te chênna Chawlhmun an nih thu sawiin, Chief Minister-in Assembly House-ah a sawi pial char char tiin an sawi a, CM-te chênna Chawhhmun veng nimahse, dân anga an chunga action lak an phut thu sawiin, action lak a nih loh chuan hma an lak zel tur thu an sawi a, Dubai-a Mizo naupang kumtling lo harsatna tawkte lo buaipuitu Lalchhuanzela Ralte chu zângmadawmna pe ngei turin MPYCC chuan Mizoram sawrkar an phut tih an sawi bawk.

Chief Minister chuan hemi chungchang hi sawifiahin, The Mizoram Private Placement Agencies (Regulation) Act, 2015 hnuaiah Aizawl DC-in mi 27 hnenah license a pêk thu sawiin, he dân hnuaiah hian an thawn theihna chin chu outside Mizoram tih ringawt a ni a, chutiang a nih chuan khawvel pumah an thawn thei tih sawiin, he dân hi kum 2015 a putluh a ni a, a rang thei ang bera siamthat a ngaih thu a sawi a, India ram pawna hnathawk tur thawn chhuak tur chuan Immigration Act, 1983 hnuai Protector of Immigrant hnuai-ah license dil tur a ni a, hei hi Ministry of Overseas India Affairs hnuaiah a awm a. Chumi hnuaiah chuan India ram atang pawhin mi eng emaw zat thawn chhuah an ni a, Kerela phei chu an sum lakluhna ber pakhat a ni a, Protector of Immigrant hnuaia license nei thlapte’n an thawn chhuah chuan harsatna engmah an tawk ngai lo tiin, Dubai-a Mizo hmeichhia harsatna tawkte chu Lalrem-sangi Fanai-in a buaipui nasa hle a, cheng nuai chuang ama sum a seng tawh niin a sawi.

CM chuan Dubai-a Mizo hmeichhia 30-in man an tawh chungchangah September 14, 2023 khan Mizoram Police-ah FIR thehluh a ni tih sawiin, Mizo hmeichhiate harsatna tawh chu an hun hma a ni hlawm a, an sawrkar hnu January, 2024-ah mi pakhatin harsatna a tawk ve tih a sawi a, Aizawl DC-in permit a pek agency 27 te chhui an ni a, an thubuai bailable a nih angin bail-in an chhuk rih tih sawiin, Prosecution ti tura Prosection General of Immigration atangin prosecution sanction neih a ngai a, January 25, 2024 khan dilna thehluh a ni a, March 18 khan reminder thawn niin, April 15 khan thawn nawn leh a ni a, Prosectior General of Immigration lam an la ngawi tih a sawi a, Agency 27-te license hi temporary-a suspend sak mek an ni a, hei a tawk loa an hriat avangin permanent-in an suspend vek dawn tih a sawi a, Mizoram sawrkar chuan Zoram pawna hnathawk a chhuakte buaipui bik tur cell a din dawn tih a sawi bawk.

