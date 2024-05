By

Madrid Open khelh mekah Rafael Nadal chuan Pedro Cachin hnehin last 16 a thleng ta.

Madrid Open-a tum 5 champion tawh, Spaniard kum 37 mi Nadal hian Cachin hi darkar 3 leh minute 6 chhung zet a khelhpui hnuah 6-1, 6-7 (5-7), 6-3-in a hneh a, 30th seed Jiri Lehecka a hmachhawn leh dawn a ni.

Fifth seed Casper Ruud pawhin straight set 6-2, 6-4-a Camoron Norrie hnehin round sang zawk a inhlang kai a, Felix Auger-Aliassime a hmachhawn leh dawn a, Italian top seed Jannik Sinner pawhin kumina title a palina tur lak tumin kawng a la zawh dik zel a, Pavel Kotov laka 6-2, 7-5-a hnehna changin last 16 a thleng a, Third seed Daniil Medvedev pawh Sebastian Korda laka 5-7, 7-6 (7-4), 6-3-a hnehna changin round sang zawk a inhlangkai bawk.

