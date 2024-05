Mizoram Cadre hran neih theih nan Sub-Hqrs. YMA Serchhipin hma lak nise an ti

Nimin khan Serchhip Auditorium-ah YMA Sub-Hqrs Serchhip rorel inkhawm vawi 4-na neih a ni a, an thurel zingah “Cadre Allocation Policy 2019 AGMUT Cadre-ah Mizoram Cadre hran kan neih ve theih nan hmalak ni rawh se,” tih a tel.

An president Kawlthuama kaihhruaia Rorel Inkhawmah hian rorel palai 234-ten ro an rel a, rorel tan hma-in K.Laltlanmawia, Secretary hnen atangin kum kalta chhunga Sub-Hqrs. YMA hmalakna hrang hrang ngaihthlak niin, H.Lalbiakhlua, Fin. Secretary chuan sum report a pe a, PC Vanlalluna, vice president rorel palaite lawmna thu a sawi a, Sub-Hqrs YMA huam chhunga YMA member boral 270-te sûnna hun hman niin, sûn zinga 208 chu mipa niin, 62-te chu hmeichhia an ni.

He hunah hian Serchhip Sub-Hqrs. YMA huamchhunga fa nei tamte hnenah chawimawina hlan niin, chawimawina hlante hi – fa 10 nei R.Siamkima New Serchhip Venglai-te nupa bakah, fa 7 ve ve nei, Lalchhuansanga, Hriang-tlang leh K.Lalengkima Chhingchhip Venglai-te an ni.

Rorel tura thulut zinga YMA khawih agenda pali-te pawm vek an ni a, sawrkar khawih agenda lut 7 zinga 6-te pass a ni bawk a, kum 2024-25 Sub-Hqrs. YMA budget atan Rs.11,40,800/- pawm a ni.

Sub-Hqrs. YMA Serchhip Rorel Inkhawma thu pass-te:

YMA KHAWIH:

1) YMA Inkhawmpui Lian, Sub-Hqrs. YMA Inkhawmpui leh Group YMA Inkhawmpuite hi Covid hri len hmaa mi ang khan hman leh ni rawh se.

2) Ramngaw, Tuihna leh nungcha humhalh kawngah Sub-Hqrs. YMA hian chak zawka hmalak ni rawh se.

3) Tuihna humhalh kawngah Sub-Hqrs. YMA-in Tuihna humhalh tha Branch-te chawimawina lawmman pe thin rawh se.

4) Branch YMA Chanchinbu enkawltute pualin Sub-hqrs. YMA hian Training buatsaih rawh se.

SAWRKAR KHAWIH:

1) Mizoram Youth Commission (MYC) Coaching Centre Serchhip District-ah hawn a nih theih nan Sub-Hqrs. YMA-in hma la rawh se.

2) Chhiahtlang to Hmuifang (via Lamchhip) kawng Blacktop a nih theih nan Sub-Hqrs. YMA-in hma la rawh se.

3) Cadre Allocation Policy 2019 AGMUT Cadre-ah Mizoram Cadre hran kan neih ve theih nan hmalak ni rawh se.

4) Raltlante tun aia khuahkhirha enkawl ni rawh se.

5) Sub-Hqrs. YMA-in ruihhlo ngaite enkawlna tur Home din ni rawh se.

6) Kikawn to Lungpho kawng Jeepable Road hi tun aia changtlung zawka siam a nih theih nan Sub-Hqrs. YMA-in hma la rawh se.

