India leh Burma ramri-ah ZORO-in ramri hung leh FMR thiah tum duh loh lantirna nei dawn

ZORO chuan ni 16, May 2024 khian India leh Burma ramri-ah ramri hung (border fencing) leh Free Movement Regime thiah tum duh loh lantirna an nei dawn.

Nimin khan Zo Re-Unification Organisation (ZORO) chuan ZORO Pisapui Treasury Square-ah Executive committee meeting an nei a, meeting hi R.Sangkawia, President-in a kaihruai a, meeting-ah hian India sawrkarin India leh Burma border hung (fencing) a tum chungchang leh Free Movement Regime (FMR) thiah a tum chungchang sawiho a ni a, meeting chuan India sawrkarin India leh Burma border hung (fencing) a tum leh FMR thiah a tum chu unau thlah khat then hran a tumna leh Zofate nêkchêp a tumna niah an ngai tih a sawi a, tha lo an tih thu sawiin, an duh lo hle tih an sawi a. India leh Burma ramri hung (fencing) tum an duh lohzia lantir nan leh FMR thiah tum a duh lohzia lantir nan Burma ramri (border)-ah ni 16, May 2024 hian Peaceful Rally neih nise an ti a, ZORO-in peaceful rally a neih turah hian Mizoram mipui leh Burma ram chhunga Zofate a tam thei ang ber tel turin a sawm a ni.

ZORO-in Burma leh India ramri hrula Border fencing duh lohna leh FMR thiah tum duh lohna Peaceful Rally a neih rual hian India leh Burma ramri hrûla awm khuaten mahni remchan dan anga lo huaihawt ve turin ramri hrûla khaw tinte an ngen nghal bawk a ni.

