Nadal a kal tlang thei ta lo

Rafael Nadal chuan Madrid Open a khelh hnuhnung berna tura ngaihah Jiri Lehecka hneh lovin a tla fel leh ta.

World No 1 hlui, Madrid-a vawi nga champion tawh Nadal hi Czech player Lehecka hian 7-5 6-4 in a hneh a, inkhelh zawhah Nadal hi chawimawina leh thlahna hun an hmang a ni.



Nadal chuan, “Ka hlim. He court-a ka inkhel leh thei hi ka lawm hle a ni. Ka tennis khelh chhunga min puitute zawng zawng chungah lawmthu ka sawi. Ka la chawl dawn lo deuh,” a ti a. Madrid-a a champion tawhna video chu screen lianah tichhuakin, Nadal hi chawimawina trophy an hlan bawk.



Lehecka hian Russia player, 3rd seed Daniil Medvedev a tum leh dawn a, Medvedev chuan Alexander Bublik 7-6 (7-3) 6-4 in a hneh ve thung a ni. Champion lai Carlos Alcaraz chuan German Jan-Lennard Struff 6-3 6-7 (5-7) 7-6 (7-4) a hnehin quarter-final a lut a. Vawi hnih champion zawn mek, world no 3 Alcaraz hian Russian 7th seed Andrey Rublev a tum leh dawn a. Top seed Jannik Sinner pawh la chak zelin, Karen Khachanov chu 5-7 6-3 6-3 in a hneh a. Casper Ruud hnehtu Canada mi Auger-Aliassime nen an intum leh dawn a. German fourth seed Alexander Zverev chu Argentina mi 11th seed Francisco Cerundolo chuan 6-3 6-4 in a hneh a. American Taylor Fritz nen an intum leh ang.

