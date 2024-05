Ipswich Town-in Premier League an hnaih

Ipswich Town chuan season thara Premier League khelh an hnaih ta hle a, Thawhlehni zan khan Coventry City chu 2-1 a hnehin, point khat an hmuh leh chuan season tharah Premier League club an ni tawh ang.

Tractor Boys-te hi an game hnuhnung 4-ah point 3 chiah hmuin tun hnaiah an chak hlei thei lo a, Premier League kaina hun tha an neih hi hmang tangkai thei tak maw?

Ipswich hi Championship table-ah pahnihna niin pathumna Leeds United aiin point 3-in an sâng zawk a, Leeds hi goal difference-ah an that zawk avangin an inkhelh leh turah Ipswich hi an chak loh a, Leeds an chak chuan kaisang lo thei an ni.

Inrinni-ah Huddersfield Town laka point khat an hmuh theih chuan Ipswich hian Premier League an khel thei dawn a, kum 22 chhung zet Premier League khel lo tawh an ni.

