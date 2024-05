Panhnah chin dan inzirtirna buatsaih

By

Agricultural Technology Management Agency (ATMA) Serchhip District chuan N.Mualcheng khuaah Panhnah chin leh enkawl dan inzirtirna an nei a, Panhnah chinna hmun tur an tlawh nghal bawk.

Inzirtirna hi Block Technology Manager (BTM) C.Lalremruata kaihhruaiin, Zaithanga In-ah leh a huan, N.Mual-chengah neih niin, ATMA kalphung leh training an neih chhante, Panhnan hralhna that thu leh mi tam tak eizawnna tling thei a nih thu a sawi a ni.

Resource Person Moses Zonunsiama leh Lalnithanga, Assistant Technology Manager-ten zirtirna an pe a, Panhnah chin leh enkawl dan te, a chi tha thlan dante leh huan pal anga zamtir dan leh thingkunga zamtir dante an zirtir a, kuthnathawktute tan innghahnatlak a nihziate an sawi a ni.

Nimin vek khan Seed Village hnuaiah R.Lianchhawna In, Khawlailungah thlan bikte tan Vaimim chin dan inzirtirna neih ni bawkin he hunah hian Vaimim chi an sem nghal a ni.

