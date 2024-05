BJP Mizoramin zu khapna dan chungchangah ZPM sawrkar zawhna an zâwt

BJP Mizoram chuan ZPM sawrkar chuan Zu khapna dan, MLP Act 2019 chu an hmang nge? he dan hi hnawla zu zawrh tumin zu an thlah zalen mek tih an zawt.

Nimina thuchhuah an siamah BJP Mizoram chuan tunlai hian Aizawl khawpuiah leh hmun dang dangah zu a tam hle tih an sawi a, sawrkar chu zu an zuar duh a nih chuan huaisen takin zuar law law se, MLP act 2019 hi an hmang a nih chuan dân leh thupek huaisen takin kengkawh turin an ngen a ni.

BJP chuan sawrkar hmasa atangin zu hi khap ni mahse a rûka a zalen zia an hriat thu sawiin, engtiklai pawhin zu in mi chuan duh hunah lei tur an hmu a, tun dinhmunah hian Aizawl khawpui restaurant tam takah zu an zuar tel a, hei hi sawrkar chuan a hrelo der em nii? tih pawh hi zawhna lian tak a nih thu an sawi a, tun anga khap ni chunga zalen taka zu awm reng tho si ai chuan dân siam tha-in Legalise se la, a rûka zu zawrh mek chu dan hnuaiah zawrh tirin, a hlâwkna pawh sawrkar chuan tel ve ta zawk mai se an ti a, chutiang ang a ngam lo a nih chuan tuilairapa awm loa an dinnaah huaisen taka dingtlang turin BJP Mizoram chuan ZPM sawrkar chu an ngen a ni.

BJP Mizoram chuan, “Kalphung thar zuartuteah Kalphung awmze neilo kan hmu fo hi a fuhlo hle a, kalphung ngai reng, a mihring leh tawngkam chauh thar hi Mizoram mipuiten kan beisei dan a ni lo a ni. Tunah thla 5 zet ZPM sawrkar kan hmu ta a, sawrkar thar hian Kalphung awmze nei min hmuhtir tak tak a hun tawh, thu ringawta kalphung tihthar hian mipui retheihna bak a thlen lo tih hria a, mahni nihna anga huaisen taka lang chhuak ngam mai turin BJP Mizoram chuan ZPM sawrkar Chief Minister Lalduhoma kaihhruai chu kan ngen a ni,” an ti.

