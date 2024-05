Mizorama tlawmngaihna tlahniam ven nan MUP-ten hma lak tum

By



Mizoram Upa Pawl (MUP) General Assembly vawi 49-na nimina Aizawl Vanapa hall-a neih chuan Mizoramah tlawmngaihna tlahniam vên nan MUP-ten hma la se an ti.

MUP General Assembly-ah hian Social Welfare Director Dr.Lalhriatzuali Ralte chuan sawrkarin kum upate tana Scheme hrang hrang a neihte bawhzui mek a nih thu sawiin, MUP-ten Recreation Centre an neih theihna tur leh upate hamthatna tur an buaipui mek thu a sawi bawk.

He hunah hian MUP Gen. Hqrs. President Nghaklianmawia chuan Mizoram sawrkarin Old Age Pension atana state sawrkarin thlatin Rs.100/- a lo tum ve thin chu kumin Financial Year atanga Rs.1000/-a tihpun a nih thu a sawi a, Zemabawka MUP ramah cheng nuai 290 man MUP building sak a nih tur thu a tarlang bawk.

Chawhnu hun, Vice President Lalbiakmawia Khiangte kaihhruai rorel inkhawmah kum 2024-25 Budget atan cheng nuai 83 pass a ni a, Old Age Pension bik hmu tur leh thlakna tur buatsaih chungchangah MUP Branch chu sawrkarin ngai pawimawh zual se an tih thute sawi lan a ni a, tun aia chak zawkin Nungcha humhalh kawngah sawrkar-in hma la se tih bakah Local Council/Village Council term hi kum 5 ni lovin kum 3 ni turin sawrkarah thlen ni rawh se tihte rêl a ni.

He hunah hian District Headquarters hruaitute, Area leh Branch hrang hrang hruaituten ro an rel a ni.

